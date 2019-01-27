Ягудин о коронавирусе: «Сейчас идет передел мира. Такой жизни, как была, на 99% не будет»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился мнением о пандемии коронавируса.

«В какой-то степени я думал, что еще летом что-то будет – ближе к августу, сентябрю. Вряд ли в июне и июле, потому что процесс продажи билетов, организационные вопросы занимают длительное время.

Сегодня я читал второе интервью Ильи Авербуха про то, что нужно просить помощь у государства. Это не то, что вырванные фразы из общего рассказа, он говорил, что мы не собираемся у государства просить помощи с протянутой рукой, мы собираемся своим трудом и возвращением в строй вновь начинать зарабатывать, чтобы были финансы не только у меня и других фигуристов, но и у организационного штаба, который работает под управлением Ильи.

Смысл его слов был в том, что сложная ситуация у всех, государство обязано беспокоиться о малом и о среднем бизнесе. А мы собираемся своим трудом начать вновь зарабатывать.

Я думаю, так же, как и прежде, не будет вообще нигде и ни в каком из направлений. Такой жизни, как была всего несколько месяцев назад, я думаю, что не будет на 99%. Это касается не только нашей жизни, но и всего мира. Сейчас просто идет передел мира. По сравнению с крупным, средним или малым бизнесом – мы ничтожества.

Сложная ситуация? Да. Верю ли я в мощнейшую силу коронавируса? Нет. Стоит ли следовать рекомендациям, которые нам дают? Естественно да, потому что мы не профессионалы в этом. Но я считаю, что эта паника, истерия не на пустом месте, но и мира таким, каким он был раньше, уже не будет.

Но и в древности что людям нужно было? Повеселиться, зрелищ и хлеба. Если говорить про наш бизнес, то будут и новогодние елки, и гастроли по городам России. Все равно все это будет», – рассказал Ягудин.

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