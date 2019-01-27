Илья Авербух: «Мои слова о помощи государства были выхвачены из контекста. Я не прошу поддержки с протянутой рукой»

Продюсер ледовых шоу рассказал о финансовых проблемах, связанных с эпидемией коронавируса.

– Вы высказались о проблемах в индустрии шоу и возможной поддержке государства...

– Мои слова о помощи государства были выхвачены из контекста. Авербух просит поддержки у государства с протянутой рукой – нет, это неправда и очередное передергивание моих слов, я лишь описал ситуацию, которая есть в моей компании. Компания эксклюзивная, круглогодичного цикла, таких немного. У меня большая история с длинными контрактами, в том числе и с участниками. В год мы проводим более 250 представлений. Разумеется, это предполагает большую подготовительную работу, у нас офисы в Москве, Сочи. Много инвестиций, и деньги, которые, были вложены уже в будущие проекты, по сути сгорели.

– Вы о новогодних представлениях или о ближайших?

– Речь о летних, осенних проектах. Но это обычные сложности для нынешнего бизнеса. Надо искать выходы. Уверен, к лету ситуация стихнет, но даже при постепенном снятии карантина до массовых мероприятий очередь дойдет последней. Раньше августа мы вряд ли сможем работать, получается, простой – более полугода. Компания живет за счет оборотных средств, прибыль с одного проекта идет сразу на следующий. Так живет настоящий бизнес. Отсутствие мероприятий обескровит бюджет. Речь идет сейчас не об участниках, которые получают гонорары, а о сотрудниках, которых в моей компании более 60 человек: бухгалтерах, юристах, маркетологах, пиарщиках.

– Как решаете проблему? Вы сокращали зарплаты? Сейчас в спортивной индустрии это сплошь и рядом.

– Компания существует уже давно, 16 лет, я с этими людьми прошел большой путь и не могу позволить себе оставить их на улице. Сейчас стараюсь с помощью кредитов держаться на плаву, перекредитовываюсь, чтобы исполнить обязательства, которые у меня есть перед людьми. Сейчас большое испытание для таких компаний, надеюсь, мы все вместе его пройдем.

– Инвесторы и спонсоры уходят?

– У меня нет как таковых инвесторов, которые вкладываются и ждут прибыли, инвестирую я сам. Но к крупным проектам спонсоры проявляют интерес. Сейчас, конечно, беспрецедентный спад, потому что объективно первое, что сокращают компании – рекламные бюджеты. Сейчас надеяться на спонсорские деньги не приходится, а это очень большой процент вложений. Контракты, которые были готовы, заморожены до лучших времен.

– Вы все-таки ждете поддержку от государства, верите в нее?

– Не думаю, что возможна, да и нужна точечная поддержка. Говорю скорее об организации неких мероприятий с привлечением крупных компаний. Я за то, чтобы возвращать деньги трудом, а не ходить с протянутой рукой к государству, мол, дайте мне просто так. Просто так мне ничего не надо. Но создать возможности для активности, заработка – я об этом. Это очень важно. Корпоративные мероприятия могли бы стать опорой для многих концертных агентств. Государство может создать условия, которые бы позволили удержаться на плаву. Речь о заработке сейчас вообще не идет, – сказал Авербух.

Меня раздражают новогодние шоу фигуристов. Загитова, Медведева, Плющенко там как аниматоры на утреннике