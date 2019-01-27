Загитова о хейтерах: «Мне писали, что я должна! Но по сути я никому ничего не должна, мне самой хотелось хорошо выступить»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как относится к негативным комментариям в свой адрес.

– Люди любят критиковать, скажи честно, тебя задевают комментарии хейтеров?

– Сначала пыталась не обращать на них внимания, но в моменты, когда случался неудачный старт, они проскакивали.

Мне писали, что я должна! Но по сути я никому ничего не должна, мне самой хотелось хорошо выступить.

Первое время меня такое очень раздражало, но тренеры и родители успокоили, объяснив, что это нормально, всем не понравишься, – сказала Загитова в интервью Cosmopolitan.

Интервью олимпийской чемпионки Алины Загитовой для майского выпуска Cosmopolitan Russia

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