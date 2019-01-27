Директор «Самбо-70» о проверке СК: «Аксенов отлично выполняет трудовые обязанности. Ледовые шоу – его личное дело как предпринимателя»

Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о том, что Следственный комитет начал проверку в отношении заместителя начальника отделения «Хрустальный» Эдуарда Аксенова по статье «мошенничество».

«У меня нет никаких вопросов или недовольства в отношении Эдуарда Михайловича. Как сотрудник «Самбо-70», он отлично выполняет свои трудовые обязанности.

Что касается организации ледовых шоу — это его личное дело как индивидуального предпринимателя. Фигурное катание — это особый мир, который порой близко граничит с шоу-бизнесом.

В частности, ледовые шоу — это серьезная индустрия, которая давно сформировалась и успешно функционирует по всему миру. Мы как государственное учреждение занимаемся исключительно спортивной подготовкой и, должен заметить, делаем это хорошо», – сказал Лайшев.

Следственный комитет подозревает замначальника «Хрустального» в мошенничестве. Схему обнаружил Sports.ru в январе

Замначальника «Хрустального» Эдуард Аксенов: «Ведется ли в отношении меня проверка? Без комментариев»