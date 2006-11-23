Трусова сделала тройной аксель на тренировке

Теги сборная России Гран-при видео Финал Гран-при по фигурному катанию 2019 Этери Тутберидзе Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова сделала тройной аксель на тренировке.

«Готовимся к финалу Гран-при. Так интереснее», – написала тренер Трусовой Этери Тутберидзе.

Трусова исполняет четыре четверных прыжка в произвольной программе. Тройной аксель – один из самых сложных прыжков в фигурном катании.

В этом сезоне Трусова выиграла два этапа Гран-при. Ей принадлежат мировые рекорды по баллам в произвольной программе и по итоговому баллу.

Финал Гран-при-2019 пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

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Aleksandra Trusova 3А Getting ready fo FGP #такинтереснее

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

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