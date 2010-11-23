⚡Пападакис и Сизерон установили еще два мировых рекорда и победили на Гран-при Японии, Степанова и Букин – 2-е

Французский дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон победил на Гран-при Японии по фигурному катанию. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место.
Сегодня Пападакис и Сизерон установили еще два мировых рекорда: они превзошли собственные баллы, показанные на командном ЧМ-2019. В произвольном танце французы набрали 136,58 балла (предыдущий рекорд – 135,82), а по итогам двух программ – 226,61 балла (предыдущий – 223,13).
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
NHK Trophy
Саппоро, Япония
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 226,61 (мировой рекорд)
2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 208,81
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 198,06
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 193,01
5. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 183,11
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 182,26
7. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 178,08
8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 172,01
9. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 170,21
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 136,58 (мировой рекорд)
2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 124,74
3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 116,92
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 115,93
5. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 108,49
6. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 108,38
7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 107,01
8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 103,62
9. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 101,41