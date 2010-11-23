⚡Пападакис и Сизерон установили еще два мировых рекорда и победили на Гран-при Японии, Степанова и Букин – 2-е

Французский дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон победил на Гран-при Японии по фигурному катанию. Россияне Александра Степанова и заняли второе место.

Сегодня Пападакис и Сизерон установили еще два мировых рекорда: они превзошли собственные баллы, показанные на командном ЧМ-2019. В произвольном танце французы набрали 136,58 балла (предыдущий рекорд – 135,82), а по итогам двух программ – 226,61 балла (предыдущий – 223,13).

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

NHK Trophy

Саппоро, Япония

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 226,61 (мировой рекорд)

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 208,81

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 198,06

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 193,01

5. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 183,11

6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 182,26

7. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 178,08

8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 172,01

9. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 170,21

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 136,58 (мировой рекорд)

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 124,74

3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 116,92

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 115,93

5. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 108,49

6. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 108,38

7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 107,01

8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 103,62

9. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 101,41