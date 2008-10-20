⚡ Чен победил на Skate America, Браун отстал на 44 балла, Алиев – 3-й

Сегодня ночью в Лас-Вегасе мужчины выступили с произвольными программами на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America.

Победу одержал американец Нэтан Чен (299,09). Россиянин Дмитрий Алиев занял 3 место, еще один фигурист из России Роман Савосин стал 12-м.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Лас-Вегас, США

Мужчины

Итоговое положение

1. Нэтан Чен (США) – 299,09

2. Джэйсон Браун (США) – 255,09

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 253,55

4. Киган Мессинг (Канада) – 239,34

5. Казуки Томоно (Япония) – 229,72

6. Цзинь Боян (Китай) – 224,98

7. Алексей Быченко (Израиль) – 219,70

8. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 219,67

9. Алексей Красножон (США) – 216,59

10. Коширо Шимада (Япония) – 216,22

11. Михал Бржезина (Чехия) – 213,17

12. Роман Савосин (Россия) – 182,16

Положение после произвольной программы

1. Нэтан Чен (США) – 196,38

2. Джэйсон Браун (США) – 171,64

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 156,98

4. Казуки Томоно (Япония) – 154,71

5. Цзинь Боян (Китай) – 150,42

6. Алексей Красножон (США) – 144,29

7. Коширо Шимада (Япония) – 144,10

8. Киган Мессинг (Канада) – 143,00

9. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 140,69

10. Алексей Быченко (Израиль) – 139,94

11. Михал Бржезина (Чехия) – 132,06

12. Роман Савосин (Россия) – 124,24

Положение после короткой программы

1. Нэтан Чен (США) – 102,71

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 96,57

3. Киган Мессинг (Канада) – 96,34

4. Джэйсон Браун (США) – 83,45

5. Михал Бржезина (Чехия) – 81,11

6. Алексей Быченко (Израиль) – 79,76

7. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 78,98

8. Казуки Томоно (Япония) – 75,01

9. Цзинь Боян (Китай) – 74,56

10. Алексей Красножон (США) – 72,30

11. Коширо Шимада (Япония) – 72,12

12. Роман Савосин (Россия) – 57,92

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию