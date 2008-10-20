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⚡ Чен победил на Skate America, Браун отстал на 44 балла, Алиев – 3-й

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Сегодня ночью в Лас-Вегасе мужчины выступили с произвольными программами на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America.

Победу одержал американец Нэтан Чен (299,09). Россиянин Дмитрий Алиев занял 3 место, еще один фигурист из России Роман Савосин стал 12-м.

Гран-при по фигурному катанию 

1-й этап

Skate America 

Лас-Вегас, США

Мужчины

Итоговое положение 

1. Нэтан Чен (США) – 299,09
2. Джэйсон Браун (США) – 255,09
3. Дмитрий Алиев (Россия) – 253,55
4. Киган Мессинг (Канада) – 239,34
5. Казуки Томоно (Япония) – 229,72
6. Цзинь Боян (Китай) – 224,98
7. Алексей Быченко (Израиль) – 219,70
8. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 219,67
9. Алексей Красножон (США) – 216,59
10. Коширо Шимада (Япония) – 216,22
11. Михал Бржезина (Чехия) – 213,17
12. Роман Савосин (Россия) – 182,16

Положение после произвольной программы

1. Нэтан Чен (США) – 196,38
2. Джэйсон Браун (США) – 171,64
3. Дмитрий Алиев (Россия) – 156,98
4. Казуки Томоно (Япония) – 154,71
5. Цзинь Боян (Китай) – 150,42
6. Алексей Красножон (США) – 144,29
7. Коширо Шимада (Япония) – 144,10
8. Киган Мессинг (Канада) – 143,00
9. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 140,69
10. Алексей Быченко (Израиль) – 139,94
11. Михал Бржезина (Чехия) – 132,06
12. Роман Савосин (Россия) – 124,24

Положение после короткой программы

1. Нэтан Чен (США) – 102,71
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 96,57
3. Киган Мессинг (Канада) – 96,34
4. Джэйсон Браун (США) – 83,45
5. Михал Бржезина (Чехия) – 81,11
6. Алексей Быченко (Израиль) – 79,76
7. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 78,98
8. Казуки Томоно (Япония) – 75,01
9. Цзинь Боян (Китай) – 74,56
10. Алексей Красножон (США) – 72,30
11. Коширо Шимада (Япония) – 72,12
12. Роман Савосин (Россия) – 57,92

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию

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