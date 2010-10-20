Хаббелл и Донхью победили на Skate America, Степанова и Букин – 2-е

Завершились соревнования танцоров на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Победу одержали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Россияне Александра Степанова и Иван Букин выиграли произвольный танец и стали вторыми по сумме баллов.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Лас-Вегас, США

Танцы на льду

Произвольный танец

Итоговое положение

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 209,55

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 206,57

3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 197,53

4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 191,01

5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 181,82

6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 180,55

7. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 173,03

8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 167,14

9. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 166,51

10. Чэнь Хун – Чжомин Сунь (Китай) – 159,94

Произвольная программа

1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 124,66

2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 124,58

3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 118,36

4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 114,39

5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 110,64

6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 110,14

7. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 105,06

8. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 99,72

9. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 98,91

10. Чэнь Хун – Чжомин Сунь (Китай) – 98,20

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию