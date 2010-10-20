Реклама 18+

Хаббелл и Донхью победили на Skate America, Степанова и Букин – 2-е

Теги сборная России результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады Skate America сборная США сборная Китая Александра Степанова Иван Букин Джонатан Гурейро сборная Испании Майкл Парсонс Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Адрия Диас Кристина Каррейра Энтони Пономаренко Тиффани Анастасия Загорски Лоуренс Фурнье Бодри Николай Соренсен Софья Шевченко Игорь Еременко Чжомин Сунь Оливия Смарт Чэнь Хун Кэролин Грин Фигурное катание

Завершились соревнования танцоров на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Победу одержали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Россияне Александра Степанова и Иван Букин выиграли произвольный танец и стали вторыми по сумме баллов.

Гран-при по фигурному катанию 

1-й этап

Skate America 

Лас-Вегас, США

Танцы на льду

Произвольный танец

Итоговое положение

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 209,55
2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 206,57
3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 197,53
4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 191,01
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 181,82
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 180,55
7. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 173,03
8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 167,14
9. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 166,51
10. Чэнь Хун – Чжомин Сунь (Китай) – 159,94

Произвольная программа

1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 124,66
2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 124,58
3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 118,36
4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 114,39
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 110,64
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 110,14
7. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 105,06 
8. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 99,72
9. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 98,91
10. Чэнь Хун – Чжомин Сунь (Китай) – 98,20 

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья