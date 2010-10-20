Хаббелл и Донхью победили на Skate America, Степанова и Букин – 2-е

Завершились соревнования танцоров на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Победу одержали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Россияне Александра Степанова и Иван Букин выиграли произвольный танец и стали вторыми по сумме баллов.
1-й этап
Skate America
Лас-Вегас, США
Танцы на льду
Произвольный танец
Итоговое положение
1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 209,55
2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 206,57
3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 197,53
4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 191,01
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 181,82
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 180,55
7. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 173,03
8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 167,14
9. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 166,51
10. Чэнь Хун – Чжомин Сунь (Китай) – 159,94
Произвольная программа
1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 124,66
2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 124,58
3. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 118,36
4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 114,39
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 110,64
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 110,14
7. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 105,06
8. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 99,72
9. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 98,91
10. Чэнь Хун – Чжомин Сунь (Китай) – 98,20
Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию