Щербакова первой из фигуристок отобралась в финал Гран-при

Российская фигуристка первой отобралась в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

Сегодня Щербакова выиграла второй этап в сезоне – Гран-при Китая. Ранее она стала первой на американском этапе. Таким образом, россиянка набрала максимальные 30 очков и досрочно вышла в финал.

На данный момент из фигуристок, которые провели два этапа, вслед за Щербаковой идут американка Брэди Теннелл и россиянка – они набрали по 22 очка.

Но Теннелл опережает Туктамышеву по лучшему результату – она была второй на Гран-при США, россиянка не поднималась выше третьего места.

Из российских фигуристок на финал претендуют также Александра Трусова, Алена Косторная и . При определенных раскладах шансы сохраняют Евгения Медведева и Софья Самодурова – им, скорее всего, понадобятся победы на оставшихся этапах.

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