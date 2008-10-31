Прыжковый контент фигуристок на Гран-при Франции: у Косторной – самая сложная база, Загитова уступает больше 10 баллов

Олимпийская чемпионка заявила второй по сложности прыжковый контент на третий этап , который стартует во Франции 1 ноября.

В короткой программе россиянка исполнит каскад тройной лутц – тройной риттбергер, а также сольные двойной аксель и тройной флип. С учетом надбавки за прыжок во второй половине база элементов составит 19,93 балла.

Лидером по сложности прыжкового контента стала Алена Косторная, которая намерена прыгнуть тройной аксель, сумма базовой стоимости прыжков в ее короткой – 24,35 балла с учетом надбавки за вторую половину.

В произвольной программе Загитова исполнит каскады тройной лутц – тройной риттбергер, двойной аксель – тройной тулуп и тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер, а также сольные тройные сальхов, лутц и флип и двойной аксель. Прыжковая база россиянки – 47,35 балла. У с двумя тройными акселями – 53,55 балла.

Короткая программа у женщин на этапе Гран-при в Гренобле состоится 1 ноября, произвольная – 2 ноября.

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