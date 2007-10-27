Skate Canada. Риццо лидирует в произвольной программе, Ханю, Лазукин и Нгуен выступят во второй разминке

Сегодня на втором этапе Гран-при Skate Canada мужчины выступают с произвольными программами.

После короткой лидирует двукратный олимпийский чемпион , россиянин Андрей Лазукин – 6-й.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Мужчины

Текущее итоговое положение

1. Маттео Риццо (Италия) – 223,78

2. Николя Надо (Канада) – 222,33

3. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 211,63

4. Роман Садовский (Канада) – 204,35

5. Поль Фентц (Германия) – 202,24

6. Брендан Керри (Австралия) – 193,77



Произвольная программа

После 6 фигуристов из 12



1. Маттео Риццо (Италия) – 153,66

2. Николя Надо (Канада) – 147,11

3. Роман Садовский (Канада) – 139,06

4. Брендан Керри (Австралия) – 137,02

5. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 135,99

6. Поль Фентц (Германия) – 135,92

Вторая разминка

7. Денис Васильев (Латвия)

8. (Россия) – 05.41

9. Кейдзи Танака (Япония)

10. Камден Пулкинен (США)

11. Юдзуру Ханю (Япония) – 06.05

12. Нам Нгуен (Канада)

Положение после короткой программы

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 109,60

2. Камден Пулкинен (США) – 89,05

3. Нам Нгуен (Канада) – 84,08

4. Денис Васильев (Латвия) – 84,01

5. Кейдзи Танака (Япония) – 80,11

6. Андрей Лазукин (Россия) – 78,99

7. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 75,64

8. Николя Надо (Канада) – 75,22

9. Маттео Риццо (Италия) – 70,12

10. Поль Фентц (Германия) – 66,32

11. Роман Садовский (Канада) – 65,29

12. Брендан Керри (Австралия) – 56,75

Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию

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