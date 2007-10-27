Skate Canada. Риццо лидирует в произвольной программе, Ханю, Лазукин и Нгуен выступят во второй разминке

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Сегодня на втором этапе Гран-при Skate Canada мужчины выступают с произвольными программами.

После короткой лидирует двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, россиянин Андрей Лазукин – 6-й.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Мужчины

Текущее итоговое положение

1. Маттео Риццо (Италия) – 223,78
2. Николя Надо (Канада) – 222,33
3. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 211,63
4. Роман Садовский (Канада) – 204,35
5. Поль Фентц (Германия) – 202,24
6. Брендан Керри (Австралия) – 193,77

Произвольная программа

После 6 фигуристов из 12

1. Маттео Риццо (Италия) – 153,66
2. Николя Надо (Канада) – 147,11
3. Роман Садовский (Канада) – 139,06
4. Брендан Керри (Австралия) – 137,02
5. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 135,99
6. Поль Фентц (Германия) – 135,92

Вторая разминка

7. Денис Васильев (Латвия)
8. Андрей Лазукин (Россия) – 05.41
9. Кейдзи Танака (Япония)
10. Камден Пулкинен (США)
11. Юдзуру Ханю (Япония) – 06.05
12. Нам Нгуен (Канада)

Положение после короткой программы

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 109,60
2. Камден Пулкинен (США) – 89,05
3. Нам Нгуен (Канада) – 84,08
4. Денис Васильев (Латвия) – 84,01
5. Кейдзи Танака (Япония) – 80,11
6. Андрей Лазукин (Россия) – 78,99
7. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 75,64
8. Николя Надо (Канада) – 75,22
9. Маттео Риццо (Италия) – 70,12
10. Поль Фентц (Германия) – 66,32
11. Роман Садовский (Канада) – 65,29
12. Брендан Керри (Австралия) – 56,75

Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию

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