Skate Canada. Риццо лидирует в произвольной программе, Ханю, Лазукин и Нгуен выступят во второй разминке

Сегодня на втором этапе Гран-при Skate Canada мужчины выступают с произвольными программами.
После короткой лидирует двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, россиянин Андрей Лазукин – 6-й.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Skate Canada
Келоуна, Канада
Мужчины
Текущее итоговое положение
1. Маттео Риццо (Италия) – 223,78
2. Николя Надо (Канада) – 222,33
3. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 211,63
4. Роман Садовский (Канада) – 204,35
5. Поль Фентц (Германия) – 202,24
6. Брендан Керри (Австралия) – 193,77
Произвольная программа
После 6 фигуристов из 12
1. Маттео Риццо (Италия) – 153,66
2. Николя Надо (Канада) – 147,11
3. Роман Садовский (Канада) – 139,06
4. Брендан Керри (Австралия) – 137,02
5. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 135,99
6. Поль Фентц (Германия) – 135,92
Вторая разминка
7. Денис Васильев (Латвия)
8. Андрей Лазукин (Россия) – 05.41
9. Кейдзи Танака (Япония)
10. Камден Пулкинен (США)
11. Юдзуру Ханю (Япония) – 06.05
12. Нам Нгуен (Канада)
Положение после короткой программы
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 109,60
2. Камден Пулкинен (США) – 89,05
3. Нам Нгуен (Канада) – 84,08
4. Денис Васильев (Латвия) – 84,01
5. Кейдзи Танака (Япония) – 80,11
6. Андрей Лазукин (Россия) – 78,99
7. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 75,64
8. Николя Надо (Канада) – 75,22
9. Маттео Риццо (Италия) – 70,12
10. Поль Фентц (Германия) – 66,32
11. Роман Садовский (Канада) – 65,29
12. Брендан Керри (Австралия) – 56,75
Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию
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