Skate Canada. Ханю, Лазукин и Риццо покажут короткие программы

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Сегодня в канадской Келоуне на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada мужчины выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Мужчины

Короткая программа

Начало – 3.42 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт)

Первая разминка

1. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия)
2. Роман Садовский (Канада)
3. Николя Надо (Канада)
4. Андрей Лазукин (Россия) – 4.09
5. Поль Фентц (Германия)
6. Брендан Керри (Австралия)

Вторая разминка

7. Кейдзи Танака (Япония)
8. Нам Нгуен (Канада)
9. Камден Пулкинен (США)
10. Юдзуру Ханю (Япония)
11. Маттео Риццо (Италия)
12. Денис Васильев (Латвия)

Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию: там выступят Медведева и Трусова

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