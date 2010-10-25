Skate Canada. Попова и Мозгов, Хаббелл и Донохью выступят с ритм-танцами

Сегодня в канадской Келоуне на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada танцевальные дуэты выступают с ритм-танцами.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Skate Canada
Келоуна, Канада
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 21.00 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт)
Первая разминка
1. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 63,06
2. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 69,00
3. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 70,50
4. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 67,20
5. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 21.32
Вторая разминка
6. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
8. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
9. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию: там выступят Медведева и Трусова