Skate Canada. Попова и Мозгов, Хаббелл и Донохью выступят с ритм-танцами

Сегодня в канадской Келоуне на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada танцевальные дуэты выступают с ритм-танцами.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 21.00 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт)

Первая разминка



1. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 63,06

2. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 69,00

3. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 70,50

4. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 67,20

5. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 21.32



Вторая разминка

6. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)

7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

8. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

9. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию: там выступят Медведева и Трусова