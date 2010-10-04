Отец Сотниковой опроверг информацию о том, что его дочь стала жертвой интернет-мошенничества

Дмитрий Сотников, отец олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, заявил, что информация о том, что его дочь стала жертвой интернет-мошенничества, не соответствует действительности.

«Я не понимаю пока, откуда эта информация. Может быть, какая-то утка, есть у нее недоброжелатели, которые в инстаграм залазят и фигню всякую делают.

Такая утка залетела, что нужно искать концы. Я так думаю, что это какой-то левак полнейший, но кому это нужно, я не понимаю», – сказал Сотников.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сотникова в инстаграме нашла объявление об услугах гадалки и обратилась к ней с просьбой решить семейную проблему. После получения платежа гадалка перестала выходить на связь.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова обратилась в полицию, так как стала жертвой мошенничества. Она перевела интернет-гадалке 2 млн рублей