Камила Валиева: «У Загитовой легкие прыжки, сильные элементы. Медведева мне тоже нравится, особенно ее программа про трагедию в США»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о любимых спортсменах.
– Когда я была совсем маленькой, мне очень нравились Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Потом следила и за другими девочками, и нашими, и из других стран. Когда подросла, мне нравилась Алина Загитова. У Алины очень легкие прыжки, сильные элементы. Женя Медведева мне тоже своим катанием нравится. Особенно ее программу в серо-розовом платье, про трагедию 9/11 в США.
Если говорить про мальчиков, то нравится Нэтан Чен и Юдзуру Ханю. Они очень плавно катаются, при этом очень хорошо прыгают сложнейшие прыжки.
– Они очень разные по катанию, по стилю, подходу к делу.
– Я знаю. Многим не нравится катание Чена. Говорят, что он больше на прыжки настроен, чем на катание. Но мне очень нравится.
– Чен – любимый фигурист Трусовой, она мечтает, как он, прыгать по шесть четверных в одной программе. Ты бы хотела поставить себе такую сложную программу?
– Да, конечно. Почему нет? Катание Трусовой мне тоже нравится, она делает четверной лутц, почти все четверные. Это круто, – сказала Валиева.
13-летняя Камила Валиева затмит Алину с Женей. Они в этом возрасте проигрывали первенство Москвы и Спартакиаду
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