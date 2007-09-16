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Камила Валиева: «У Загитовой легкие прыжки, сильные элементы. Медведева мне тоже нравится, особенно ее программа про трагедию в США»

Теги сборная России Аделина Сотникова сборная США сборная Японии мужское катание женское катание Юдзуру Ханю Юлия Липницкая Евгения Медведева Нэтан Чен Алина Загитова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о любимых спортсменах.

– Когда я была совсем маленькой, мне очень нравились Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Потом следила и за другими девочками, и нашими, и из других стран. Когда подросла, мне нравилась Алина Загитова. У Алины очень легкие прыжки, сильные элементы. Женя Медведева мне тоже своим катанием нравится. Особенно ее программу в серо-розовом платье, про трагедию 9/11 в США.

Если говорить про мальчиков, то нравится Нэтан Чен и Юдзуру Ханю. Они очень плавно катаются, при этом очень хорошо прыгают сложнейшие прыжки.

Они очень разные по катанию, по стилю, подходу к делу.

– Я знаю. Многим не нравится катание Чена. Говорят, что он больше на прыжки настроен, чем на катание. Но мне очень нравится.

Чен – любимый фигурист Трусовой, она мечтает, как он, прыгать по шесть четверных в одной программе. Ты бы хотела поставить себе такую сложную программу?

– Да, конечно. Почему нет? Катание Трусовой мне тоже нравится, она делает четверной лутц, почти все четверные. Это круто, – сказала Валиева.

13-летняя Камила Валиева затмит Алину с Женей. Они в этом возрасте проигрывали первенство Москвы и Спартакиаду

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