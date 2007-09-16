Камила Валиева: «У Загитовой легкие прыжки, сильные элементы. Медведева мне тоже нравится, особенно ее программа про трагедию в США»

Российская фигуристка рассказала о любимых спортсменах.

– Когда я была совсем маленькой, мне очень нравились Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. Потом следила и за другими девочками, и нашими, и из других стран. Когда подросла, мне нравилась . У Алины очень легкие прыжки, сильные элементы. Женя Медведева мне тоже своим катанием нравится. Особенно ее программу в серо-розовом платье, про трагедию 9/11 в США.

Если говорить про мальчиков, то нравится Нэтан Чен и . Они очень плавно катаются, при этом очень хорошо прыгают сложнейшие прыжки.

– Они очень разные по катанию, по стилю, подходу к делу.

– Я знаю. Многим не нравится катание Чена. Говорят, что он больше на прыжки настроен, чем на катание. Но мне очень нравится.

– Чен – любимый фигурист Трусовой, она мечтает, как он, прыгать по шесть четверных в одной программе. Ты бы хотела поставить себе такую сложную программу?

– Да, конечно. Почему нет? Катание Трусовой мне тоже нравится, она делает четверной лутц, почти все четверные. Это круто, – сказала Валиева.

13-летняя Камила Валиева затмит Алину с Женей. Они в этом возрасте проигрывали первенство Москвы и Спартакиаду

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