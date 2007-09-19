Елизавета Туктамышева: «Пользуюсь маршруткой, метро или такси. Но, может, скоро куплю машину»

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию рассказала об интересе к кулинарии, диетах и о том, как добирается до катка.

О кулинарии

«Поняла, что нужно готовить для своего молодого человека, стала учиться, в семье нужно уметь это делать. Если бы я была одна, то как-нибудь обходилась бы.

Что нравится? Просто люблю покушать. Люблю салат из тунца, плюс нашла ресторан в Санкт-Петербурге с потрясающими суши. Видимо, после возвращения из Японии местную кухню полюбила еще больше».

О диете

«Везде нужно сохранять баланс. Если наступили выходные, у тебя все в порядке со здоровьем и весом, то почему ты не можешь себе чего-то позволить? Диета - это не постоянное ограничение, а сбалансированное питание. И если тебе чего-то хочется, то нужно себе это разрешать, иначе будет плохое настроение, состояние, а кому это надо? Жизнь одна, поэтому, конечно, не надо есть килограммами тирамису, но и не ограничивать себя до такого состояния, чтобы было совсем плохо.

Я профессиональный спортсмен, и знаю, сколько я должна весить, поэтому за всем слежу сама. Тренеры мне доверяют на 100 процентов ,и пока все нормально. А вот девочек помладше взвешивают регулярно».

О том, как добирается до катка

«Пользуюсь маршруткой, метро или такси. Но, может быть, скоро куплю машину. Дело не в том, что узнают или пристают, сейчас начинается сезон плохой погоды, и хочется как можно меньше выходить на ветер, чтобы не заболеть», – сказала Туктамышева.