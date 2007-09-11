Орсер о прокате Медведевой: «Первые соревнования можно сравнить с поговоркой про первый блин»

Канадский тренер прокомментировал выступление двукратной чемпионки мира на открытых прокатах сборной России, которые прошли 7-8 сентября в Москве.

– Какие впечатления у вас остались от выступлений Жени?

– Безусловно, не лучшие ее прокаты. Но в целом все прошло хорошо, мы преодолели очень ответственную неделю.

У Жени прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Да, допустила пару ошибок, но это только начало сентября.

– Что думаете о ее физической форме?



– Я бы сказал, что Евгения сейчас в хороших кондициях. Если говорить о прыжках, скорости, могу честно дать позитивную обратную связь.

Да, прибавлять еще можно, и для себя я получил необходимую и важную информацию о готовности Жени, от чего мы будем отталкиваться дальше. Но даже при не лучшем прокате ее катание выглядит хорошо.

Мудрая Тамара Москвина научила меня тому, что я теперь всегда говорю в начале сезона: первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин. Иногда и он получается неплохим, но обычно до идеала далеко.

В этот момент ты понимаешь, сколько еще нужно муки, сахара, соли, все в таком духе. Эти прокаты сейчас для меня – именно как первый блинчик, – сказал Орсер.

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