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Контрольные прокаты. Самарин исполнил четверные лутц и флип, Коляда откатал с бабочкой, Алиев дважды упал

Теги Сергей Воронов сборная России мужское катание Михаил Коляда Андрей Лазукин Александр Самарин Дмитрий Алиев Роман Савосин Макар Игнатов контрольные прокаты Фигурное катание

Сегодня в Москве проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мужчины представили короткие программы.

• Первым на лед вышел Макар Игнатов, он чисто исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, а также тройной аксель, на приземлении с четверного тулупа допустил степ-аут.

• Роман Савосин откатал без четверных прыжков и коснулся льда на тройном акселе.

• Призер чемпионата мира Михаил Коляда вместо четверного тулупа в каскаде с тройным прыгнул два тройных, а также сделал «бабочку» на тройном акселе.

• Сергей Воронов откатал чисто, исполнив каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также одиночные тройные лутц и аксель.

Андрей Лазукин упал на четверном тулупе и остался без каскада, а также прыгнул двойной аксель, но чисто исполнил тройной лутц.

• Дмитрий Алиев чисто прыгнул каскад тройной лутц – тройной тулуп, а затем упал с четверного тулупа и тройного акселя.

 Вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин исполнил четверной лутц и четверной флип, но не стал делать каскад. На флипе и тройном акселе фигурист допустил ошибки при приземлении.

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