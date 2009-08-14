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Мы разыгрываем билеты на контрольные прокаты сборной России в Москве. Участвуйте в конкурсе!

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание контрольные прокаты Фигурное катание

Sports.ru устраивает розыгрыш билетов на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию в Москве. 

Чтобы стать обладателем двух билетов на прокаты произвольной программы, которые состоятся 8 сентября в «Лужниках», вам нужно выполнить 3 простых условия:

1. Подписаться на инстаграм @figureskating_sportsru;

2. Отметить трех друзей, которые, как и вы, любят фигурное катание;

3. Поставить лайк публикации.

Победитель будет выбран случайным образом при помощи программы-рандомайзера. Итоги конкурса будут подведены 20 августа. 

Участвуйте в конкурсе и выигрывайте билеты на открытые прокаты российской сборной!

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