Мы разыгрываем билеты на контрольные прокаты сборной России в Москве. Участвуйте в конкурсе!

Sports.ru устраивает розыгрыш билетов на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию в Москве.

Чтобы стать обладателем двух билетов на прокаты произвольной программы, которые состоятся 8 сентября в «Лужниках», вам нужно выполнить 3 простых условия:

1. Подписаться на инстаграм @figureskating_sportsru;

2. Отметить трех друзей, которые, как и вы, любят фигурное катание;

3. Поставить лайк публикации.

Победитель будет выбран случайным образом при помощи программы-рандомайзера. Итоги конкурса будут подведены 20 августа.

Участвуйте в конкурсе и выигрывайте билеты на открытые прокаты российской сборной!