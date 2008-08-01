Стартуют контрольные прокаты юниоров. Расписание трансляций

С 1 по 9 августа в Новогорске пройдут контрольные прокаты юниорской сборной России перед сезоном-2019/20.
Все прокаты будут транслироваться в прямом эфире на сайте Первого канала.
Контрольные прокаты юниоров
Новогорск, Россия
1 августа
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 14.00, окончание – 16.00
2 августа
Танцы на льду, произвольный танец
Начало – 14.00, окончание – 16.30
5 августа
Девушки, короткая программа
Начало – 14.00, окончание – 17.00
Юноши, короткая программа
Начало – 14.00, окончание – 17.00
6 августа
Девушки, произвольная программа
Начало – 14.00, окончание – 17.30
Юноши, произвольная программа
Начало – 14.00, окончание – 17.30
8 августа
Пары, короткая программа
Начало – 10.00
9 августа
Пары, произвольная программа
Начало – 10.00
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. ФФКР подтвердило время старта у танцоров и одиночников, время старта пар – предварительное.
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