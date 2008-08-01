Стартуют контрольные прокаты юниоров. Расписание трансляций

С 1 по 9 августа в Новогорске пройдут контрольные прокаты юниорской сборной России перед сезоном-2019/20.

Все прокаты будут транслироваться в прямом эфире на сайте Первого канала.

Контрольные прокаты юниоров

Новогорск, Россия

1 августа

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 14.00, окончание – 16.00

2 августа

Танцы на льду, произвольный танец

Начало – 14.00, окончание – 16.30

5 августа

Девушки, короткая программа

Начало – 14.00, окончание – 17.00

Юноши, короткая программа

Начало – 14.00, окончание – 17.00

6 августа

Девушки, произвольная программа

Начало – 14.00, окончание – 17.30

Юноши, произвольная программа

Начало – 14.00, окончание – 17.30

8 августа

Пары, короткая программа

Начало – 10.00

9 августа

Пары, произвольная программа

Начало – 10.00

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. ФФКР подтвердило время старта у танцоров и одиночников, время старта пар – предварительное.

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