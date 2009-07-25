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Анастасия Губанова: «Трусова и Щербакова еще дети. Им проще делать четверные прыжки»

Теги сборная России женское катание Анастасия Губанова Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Губанова считает, что молодым фигуристкам не стоит ездить на Олимпиаду.

«С детства я всегда была где-то внизу. То есть я катаюсь хорошо, прыгаю хорошо, но все сразу же забывают мои титулы и вспоминают что-то плохое. Мне обидно, когда я знаю, что не хуже других, но смотрю на оценки и понимаю, что я ниже остальных. Но это подстегивает работать дальше. Я не особо расстраиваюсь.

– Ты же обыгрывала Алину Загитову когда-то?

– Да, обыгрывала. Это было еще перед олимпийским сезоном, когда она еще не была на таком высоком уровне. Ей по возрасту тогда очень повезло. Если бы я родилась на полгода раньше, то могла бы, может быть, и на Олимпиаде выступать.

– Тебе не обидно, что кому-то повезло сразу выстрелить на Олимпиаде? Может, стоит допускать до Олимпиады только тех, кто откатал по взрослым два сезона?

– Ну это жизнь, тут кому-то везет, а кому-то нет. Но да, я считаю, что надо подольше покататься во взрослых перед тем, как выходить на Олимпийские игры. Алина только вышла...

Она, конечно, огромная молодец, что воспользовалась шансом, ничего не упустила и сразу так выстрелила. К этому надо стремиться, не все так могут. Но надо подольше кататься перед допуском на Олимпиаду. Пускать на ОИ тех, кто долго катался. А так вот пришла девочка и хоп!

– Планируешь учить четверные прыжки?

– Да, я учу. Это очень сложный элемент, но я хочу его выучить. Хочу показать, что в моем возрасте можно делать такие элементы. У Трусовой и Щербаковой еще переходного возраста не было, они еще дети. Естественно, им легче это делать. А в 16, 18 и далее ты превращаешься уже в девушку с формами. Уже сложно что-то показать. Но это сейчас делает Лиза Туктамышева», – сказала Губанова.

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