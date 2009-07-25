Анастасия Губанова: «Трусова и Щербакова еще дети. Им проще делать четверные прыжки»

Российская фигуристка считает, что молодым фигуристкам не стоит ездить на Олимпиаду.

«С детства я всегда была где-то внизу. То есть я катаюсь хорошо, прыгаю хорошо, но все сразу же забывают мои титулы и вспоминают что-то плохое. Мне обидно, когда я знаю, что не хуже других, но смотрю на оценки и понимаю, что я ниже остальных. Но это подстегивает работать дальше. Я не особо расстраиваюсь.

– Ты же обыгрывала когда-то?

– Да, обыгрывала. Это было еще перед олимпийским сезоном, когда она еще не была на таком высоком уровне. Ей по возрасту тогда очень повезло. Если бы я родилась на полгода раньше, то могла бы, может быть, и на Олимпиаде выступать.

– Тебе не обидно, что кому-то повезло сразу выстрелить на Олимпиаде? Может, стоит допускать до Олимпиады только тех, кто откатал по взрослым два сезона?

– Ну это жизнь, тут кому-то везет, а кому-то нет. Но да, я считаю, что надо подольше покататься во взрослых перед тем, как выходить на Олимпийские игры. Алина только вышла...

Она, конечно, огромная молодец, что воспользовалась шансом, ничего не упустила и сразу так выстрелила. К этому надо стремиться, не все так могут. Но надо подольше кататься перед допуском на Олимпиаду. Пускать на ОИ тех, кто долго катался. А так вот пришла девочка и хоп!

– Планируешь учить четверные прыжки?

– Да, я учу. Это очень сложный элемент, но я хочу его выучить. Хочу показать, что в моем возрасте можно делать такие элементы. У Трусовой и Щербаковой еще переходного возраста не было, они еще дети. Естественно, им легче это делать. А в 16, 18 и далее ты превращаешься уже в девушку с формами. Уже сложно что-то показать. Но это сейчас делает Лиза Туктамышева», – сказала Губанова.