Дмитрий Губерниев: «Я не делю наших спортсменок, люблю и Загитову, и Медведеву»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к российским фигуристка Алине Загитовой и Евгении Медведевой, а также поделился мнением о методах работы Этери Тутберидзе.

«Я сейчас прочитал у Ильи Авербуха, и его сразу заклеймили, что на Олимпийских Играх в Пхенчхане вся Россия болела за Евгению Медведеву. И я согласен с этим. Я до сих пор являюсь ее большим поклонником. Симпатизировать ярко начал во время и уже после Олимпиады.

Я не делю наших спортсменок. Я их всех люблю. Я люблю вас, и Алиночка, и Женечка! Не понимаю неистовства фанатов, но даже биатлону далеко до фигурных историй. И я согласен с Илюхой Авербухом. Раньше о фигурном катании говорили раз в четыре года. А теперь скандалы чуть ли не каждый день.

Ребята, спорт - это шоу! Это индустрия развлечений. Для спортсмена, тренера, массажиста, доктора - это тяжелый каждодневный труд. Для всех остальных - это развлекуха.

На Этери Тутберидзе нападают, что она мучит детей. А что, Татьяна Покровская никого не мучит (тренер сборной России по синхронному плаванию – Sports.ru)? Или вот 13-летние китайцы побеждают в прыжках в воду! Такой выбор, вы отдали ребенка в профессиональный спорт.

Когда я занимался в детстве греблей, то мучили меня. Я хотел побеждать, не получилось. Теперь выигрывают другие. Это спорт», – сказал Губерниев.

Илья Авербух: «Лучше скандалы, чем когда про фигурное катание вспоминают раз в четыре года»

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