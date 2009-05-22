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    Контрольные прокаты российской сборной пройдут 7-8 сентября в Москве, чемпионат России – 24-29 декабря в Красноярске

    Теги сборная России танцы на льду чемпионат России ФФКР Александр Горшков чемпионат России среди юниоров пары мужское катание женское катание Александр Коган контрольные прокаты ТАСС Фигурное катание

    Контрольные прокаты российской сборной пройдут в сентябре на Малой спортивной арене «Лужники» в Москве. 

    Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. 

    «Контрольные прокаты на этот раз пройдут 7 и 8 сентября на МСА «Лужники», – сказал Коган.

    Также стали известны даты проведения чемпионата России-2020. 

    «Принято решение, что следующий чемпионат России примет Красноярск, турнир пройдет с 24 по 29 декабря.

    Юниорский чемпионат России пройдет с 4 по 8 февраля в Саранске», – цитирует президента ФФККР Александра Горшкова ТАСС. 

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