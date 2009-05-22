Контрольные прокаты российской сборной пройдут 7-8 сентября в Москве, чемпионат России – 24-29 декабря в Красноярске

Контрольные прокаты российской сборной пройдут в сентябре на Малой спортивной арене «Лужники» в Москве.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Контрольные прокаты на этот раз пройдут 7 и 8 сентября на МСА «Лужники», – сказал Коган.

Также стали известны даты проведения чемпионата России-2020.

«Принято решение, что следующий чемпионат России примет Красноярск, турнир пройдет с 24 по 29 декабря.

Юниорский чемпионат России пройдет с 4 по 8 февраля в Саранске», – цитирует президента ФФККР Александра Горшкова ТАСС.