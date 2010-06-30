Загитова выложила фотографию в юкате

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась фотографией в традиционной японской одежде – юкате.

Юката – разновидность кимоно из легкой и тонкой ткани, используется летом как повседневное платье и одежда для отдыха.

Загитова вместе с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной принимает участие в шоу Dreams on Ice в Японии. Мероприятие проходит с 28 по 30 июня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ☺️🇯🇵🌸👘 Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 30 Июн 2019 в 1:44 PDT

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Загитова удивила в шоу: каталась в рваных брюках, под любимую песню Медведевой. Но, похоже, ее номер – плагиат