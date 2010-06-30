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Загитова выложила фотографию в юкате

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась фотографией в традиционной японской одежде – юкате. 

Юката – разновидность кимоно из легкой и тонкой ткани, используется летом как повседневное платье и одежда для отдыха. 

Загитова вместе с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной принимает участие в шоу Dreams on Ice в Японии. Мероприятие проходит с 28 по 30 июня.

 
 
 
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☺️🇯🇵🌸👘

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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