Загитова выложила фотографию в юкате

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась фотографией в традиционной японской одежде – юкате.
Юката – разновидность кимоно из легкой и тонкой ткани, используется летом как повседневное платье и одежда для отдыха.
Загитова вместе с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной принимает участие в шоу Dreams on Ice в Японии. Мероприятие проходит с 28 по 30 июня.
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