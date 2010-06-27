Елизавета Туктамышева: «В начале тура по Японии Загитова была немного застенчивой, я пыталась ее поддержать»

Чемпионка мира 2015 года рассказала об общении фигуристов во время серии шоу Fantasy on Ice в Японии.

«Впервые в жизни я целый месяц была в туре с шоу. Мне кажется, это была хорошая подготовка, потому что я выступала перед публикой и каждый день тренировалась. Мы катали целые программы – нельзя пропустить вращение или ошибиться, так что это было очень полезно.

У меня была быстрая музыка, наверное, самая быстрая из всех участников шоу. Когда я только начала катать эту программу, я очень уставала, но к концу тура я отлично справлялась с ней. Видимо, я вошла в форму.

В течение первой недели я вернула все тройные прыжки, в том числе и тройной аксель. Неделей позже прыгала каскад три-три. Я быстро набрала форму, потому что на шоу кататься плохо нельзя. Хочешь или нет, нужно усердно работать, и это хорошая подготовка.

Было очень грустно прощаться (с остальными фигуристами). Я нашла новых друзей. Было весело, это был фейерверк эмоций, и все закончилось слишком быстро.

В начале тура Алина Загитова была немного застенчивой, и я пыталась ее поддержать. В конце все было в порядке, она со всеми общалась. И Сатоко Мияхара – замечательная девушка. Мы много тусовались вместе с Сатоко, Стефаном Ламбьелем и Денисом Васильевым», – сказала Туктамышева.

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