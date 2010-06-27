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Елизавета Туктамышева: «В начале тура по Японии Загитова была немного застенчивой, я пыталась ее поддержать»

Теги Стефан Ламбьель сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Сатоко Мияхара Денис Васильев Алина Загитова Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала об общении фигуристов во время серии шоу Fantasy on Ice в Японии.

«Впервые в жизни я целый месяц была в туре с шоу. Мне кажется, это была хорошая подготовка, потому что я выступала перед публикой и каждый день тренировалась. Мы катали целые программы – нельзя пропустить вращение или ошибиться, так что это было очень полезно.

У меня была быстрая музыка, наверное, самая быстрая из всех участников шоу. Когда я только начала катать эту программу, я очень уставала, но к концу тура я отлично справлялась с ней. Видимо, я вошла в форму.

В течение первой недели я вернула все тройные прыжки, в том числе и тройной аксель. Неделей позже прыгала каскад три-три. Я быстро набрала форму, потому что на шоу кататься плохо нельзя. Хочешь или нет, нужно усердно работать, и это хорошая подготовка.

Было очень грустно прощаться (с остальными фигуристами). Я нашла новых друзей. Было весело, это был фейерверк эмоций, и все закончилось слишком быстро.

В начале тура Алина Загитова была немного застенчивой, и я пыталась ее поддержать. В конце все было в порядке, она со всеми общалась. И Сатоко Мияхара – замечательная девушка. Мы много тусовались вместе с Сатоко, Стефаном Ламбьелем и Денисом Васильевым», – сказала Туктамышева.

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