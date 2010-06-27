Радионова о хейтерах: «В трансляции сказала, что у Загитовой недокрут. Судьи его не поставили, и на меня вылился шквал негатива»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию рассказала о негативных комментариях болельщиков.

«Когда я выступала, у меня не было хейтеров. Их больше появилось, когда я стала комментировать соревнования. Сейчас лишний раз думаешь, что сказать, потому что какая-нибудь безобидная фраза может перейти в цитату, и за это злые фанаты могут начать хейтить.

Я один раз в трансляции сказала, что у был недокрут, потом мы рассматривали в повторе, и я говорила, что не уверена, но, возможно, он был. Судьи не поставили ей этот недокрут, а на меня вылился шквал негатива: «Да ты вообще ничего не понимаешь в фигурном катании, ты просто ее не любишь, ты неудачница».

В общем, стали писать всякие глупости. Я на них никак не отреагировала. Конечно, было забавно все это почитать, но паники у меня не было. Написали – и написали.

Я понимала, что ничего плохого не сказала. Тем более, к каждой фигуристке я отношусь очень уважительно, я понимаю, каким трудом все это достается. Ни в коем случае я не хотела кого-то задеть. Мне кажется, я тогда все очень адекватно сказала», – отметила Радионова во время прямого эфира .

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