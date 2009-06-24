Алена Косторная: «9 классов позади, и одна грустная четверка в аттестате»

Российская фигуристка сообщила, что окончила 9-й класс.

«Урааа, 9 классов позади. И одна грустная четверка в аттестате», – написала Косторная.

На вопрос о том, по какому предмету четверка, фигуристка ответила «ОБЖ».

Сезон-2019/20 станет для победительницы финала юниорского первым во взрослой карьере. Косторная заявлена на этапы Гран-при во Франции и Японии.

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