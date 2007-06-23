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Глейхенгауз пригласил в Россию хореографа, обвинившую его в плагиате для номера Загитовой

Теги сборная России фото женское катание Даниил Глейхенгауз YouTube Алина Загитова Фигурное катание

Хореограф Даниил Глейхенгауз извинился перед американским хореографом Джоджо Гомез, которая обвинила его в плагиате при постановке новой показательной программы Алины Загитовой.

Специалист отредактировал свой пост от 18 мая и добавил туда обращение к Гомез, хэштег с ее именем, а также отметку на фотографии.

«Я хочу принести извинения Джоджо Гомез за то, что не спросил у нее разрешения использовать некоторые движения из ее хореографии – я видел их на YouTube и мне очень понравилось. Я показал эту хореографию Алине, и мы начали программу с этих движений.

Джоджо, ты потрясающая, и я надеюсь, что в будущем мы сделаем что-то на льду. Я приглашаю тебя в Россию и беру все на себя», – написал Глейхенгауз.

Загитова удивила в шоу: каталась в рваных брюках, под любимую песню Медведевой. Но, похоже, ее номер – плагиат 

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