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    Даниил Глейхенгауз: «Интервью Медведевой не видел. Музыку к показательному номеру Загитовой выбрали еще до отпуска»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Фигурное катание

    Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что музыку для нового показательного номера Алины Загитовой выбрал уже давно.

    13 мая Евгения Медведева дала интервью YouTube-каналу «Макарена», в котором сказала, что очень любит песню Билли Айлиш «Bad guy».

    Сегодня стало известно, что новый показательный номер Загитовой будет поставлен на эту песню.

    Болельщики спросили Глейхенгауза в инстаграме, не связано ли это со словами Медведевой.

    «Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись начали ставить», – написал Глейхенгауз.

    20 минут болтовни с Медведевой: японский мат, совет Глушакову и, конечно, Загитова с Туктиком

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