Даниил Глейхенгауз: «Интервью Медведевой не видел. Музыку к показательному номеру Загитовой выбрали еще до отпуска»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что музыку для нового показательного номера выбрал уже давно.

13 мая Евгения Медведева дала интервью YouTube-каналу «Макарена», в котором сказала, что очень любит песню Билли Айлиш «Bad guy».

Сегодня стало известно, что новый показательный номер Загитовой будет поставлен на эту песню.

Болельщики спросили Глейхенгауза в инстаграме, не связано ли это со словами Медведевой.

«Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись начали ставить», – написал Глейхенгауз.

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