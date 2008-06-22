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Дарья Паненкова: «Когда меня тянуло на сладкое, тренеры как-то поймали в магазине. Боялась, что Тутберидзе будет долго подкалывать»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Дарья Паненкова Фигурное катание

Российская фигуристка Дарья Паненкова рассказала, почему покинула группу Этери Тутберидзе.

«Началась борьба с весом. Меня больше тянуло на сладкое – всякие шоколадочки. Даже как-то тренеры поймали меня в магазине. Тогда мне было не смешно. Этери Георгиевна больше на позитиве, она подкалывает, и мне было страшно, что она будет сильно и долго подкалывать.

Я на каждую тренировку выходила с болью, и у меня появлялся страх, что нога сломается. Этери Георгиевна говорила «иди успокойся», потому что я плакала.

В раздевалке, когда уже закончилась тренировка, Этери Георгиевна мне сказала: «Либо ты сейчас выходишь к младшим на лед, либо ты уходишь». И я сказала, что ухожу. Собрала вещи и ушла со сборов», – сказала Паненкова в эфире телеканала «Дождь».

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