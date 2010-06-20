Александра Трусова: «С детства решила, что выступлю на двух Олимпиадах»

Двукратная чемпионка мира среди юниоров рассказала о мечте, о работе с Этери Тутберидзе и отношениях с Евгенией Медведевой.

О мечте

«Моя мечта – стать олимпийской чемпионкой. Для меня важно быть первой, вот выиграла ты – это первое место, все остальное – ты уже проиграла.

С детства решила, что буду участвовать в двух Олимпиадах. Постараюсь. Я смотрела Игры в 2014 году, увидела там Липницкую, Сотникову, и вот тогда уже определилась, что я хочу попасть на Олимпиаду».

Об Этери Тутберидзе

«Тутберидзе отдает всю себя работе, она видит все, даже маленькие, недочеты, и мы над ними работаем. Чемпионом становится только тот, кто видит эти недочеты и исправляет их. На катке у нас все очень дружат, Этери Георгиевна очень часто шутит».

О сложных прыжках

«Я всегда хотела прыгать сложные прыжки и сделать что-то первой в мире.

Прыгаю я по ощущениям. Я всегда просилась попробовать тройной аксель. И потом Этери Георгиевна разрешила. Мы начали учить, прыгала нормально, но не получалось выехать. И мне сказали попробовать четверной сальхов. И вот я его учила, и в апреле 2017-го прыгнула. О пятерных прыжках я еще пока не задумывалась, потому что не все четверные выучила.

Много кто из девочек сейчас прыгает четверные, они молодцы, но самое главное – побороть себя»

О Евгении Медведевой

«Она мне помогала, на тренировках подсказывала. Мы жили вместе (на сборах) в Новогорске. На Европе я прыгала четверной, а они репетировали показательные: она хлопала, кричала (ребятам), чтобы они разошлись», – рассказала Трусова в интервью Olympic Channel.

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