Медведева – о прерванном из-за землетрясения шоу: «Да это просто я откаталась»

Спортивный агент Ари Закарян поделился видео с шоу в Fantasy On Ice в префектуре Тиба, которое было прервано из-за землетрясения.
На видео российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева ожидают возобновления выступлений, которое было прервано во время проката двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. До него выступала Медведева.
«Только что у нас было землетрясение», – сказал Закарян.
«Да это просто я откаталась», – пошутила Медведева.
Сообщается, что угрозы цунами нет, и после перерыва спортсмены продолжат шоу.
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