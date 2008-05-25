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    Медведева – о прерванном из-за землетрясения шоу: «Да это просто я откаталась»

    Теги сборная России происшествия Ари Закарян видео женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Спортивный агент Ари Закарян поделился видео с шоу в Fantasy On Ice в префектуре Тиба, которое было прервано из-за землетрясения.

    На видео российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева ожидают возобновления выступлений, которое было прервано во время проката двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. До него выступала Медведева.

    «Только что у нас было землетрясение», – сказал Закарян.

    «Да это просто я откаталась», – пошутила Медведева.

    Сообщается, что угрозы цунами нет, и после перерыва спортсмены продолжат шоу.

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    Earthquake in Japan

    Публикация от Ari Zakarian (@arizakarian)

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