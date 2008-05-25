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    Шоу в Японии с участием Загитовой, Медведевой и Плющенко прервано из-за землетрясения

    Теги Евгений Плющенко сборная России происшествия Елизавета Туктамышева сборная Японии мужское катание женское катание Юдзуру Ханю Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Ледовое шоу Fantasy On Ice с участием российских фигуристов было прервано из-за землетрясения в префектуре Тиба.

    Магнитуда толчков составила 5,1 балла. Сообщается, что опасности цунами нет.

    Fantasy On Ice – шоу, которое идет в разных городах Японии. В этом году там выступают олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратные чемпионы Игр Евгений Плющенко и Юдзуру Ханю, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева и другие звезды фигурного катания.

    Шоу было приостановлено во время проката Плющенко. После перерыва выступление фигуристов возобновится.

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