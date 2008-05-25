Шоу в Японии с участием Загитовой, Медведевой и Плющенко прервано из-за землетрясения

Ледовое шоу Fantasy On Ice с участием российских фигуристов было прервано из-за землетрясения в префектуре Тиба.

Магнитуда толчков составила 5,1 балла. Сообщается, что опасности цунами нет.

Fantasy On Ice – шоу, которое идет в разных городах Японии. В этом году там выступают олимпийская чемпионка , двукратные чемпионы Игр Евгений Плющенко и Юдзуру Ханю, двукратная чемпионка мира , победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева и другие звезды фигурного катания.

Шоу было приостановлено во время проката Плющенко. После перерыва выступление фигуристов возобновится.