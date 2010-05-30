Ирина Слуцкая: «Все, что делает наш президент, он делает правильно»

Бывшая фигуристка рассказала о том, почему начала политическую карьеру.

– Одно из другого выросло. За год до этого я была в в Московской области. И поняла, что надо идти дальше. Инициатив много. Рвение было и есть. Люди постоянно обращались. Поэтому приняла решение и попробовала.

Хочу сразу освежить всех, кто говорит, что депутаты сидят на зарплатах по полмиллиона. Я не на зарплате в Думе. Это не мое основное место работы. То, что я там делаю, я делаю от душевного порыва.

Я искренне хочу помогать людям. Я искренне хочу, чтобы жизнь в Московской области стала лучше. Я искренне помогаю, чем могу. И те вопросы, которые возникают, стараюсь решать.

Да, не все получается. Да, не все так гладко, как хотелось бы. Но я уверена, что есть люди, которые готовы сказать спасибо за то, что я делаю в округе.

– Вы пошли в Думу от «Единой России». Почему эта партия?

– Правящая партия. Партия лидеров. И я поддерживаю нашего президента.

– Есть вещи, в которых вы его не поддерживаете?

– Наверное, лично я с чем-то, может быть, не согласна. Но это не те вопросы, которые я готова сейчас обсуждать.

– Почему?

– Потому что. Вы знаете, легко сказать, когда ты сидишь с другой стороны и говоришь: «А, вот вы там ничего не делаете». Но поверьте, если бы никто ничего не делал, у нас страна бы давным-давно развалилась.

Я считаю, что все, что делает наш президент, он делает правильно. И не зря он считается одним из самых сильных лидеров в мире, – сказала Слуцкая.

«Если не буду принимать таблетки, я умру». Ирина Слуцкая – предельно откровенная