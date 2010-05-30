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Танцы Медведевой и Туктамышевой. Так они разминаются перед шоу

Теги сборная России видео Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась видео подготовки к выходу на лед на шоу Fantasy on Ice.

Медведева вместе с чемпионкой мира-2015 Елизаветой Туктамышевой поют и танцуют рядом с катком.

«Как девушки разминаются», – написала Медведева.

Российские фигуристки участвуют в серии шоу по городам Японии, которая завершится в середине июня.

Евгения Медведева: уже год в Канаде

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How ladies are warming up❤️ @liza_tuktik #fantasyonice2019

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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