Танцы Медведевой и Туктамышевой. Так они разминаются перед шоу

Двукратная чемпионка мира поделилась видео подготовки к выходу на лед на шоу Fantasy on Ice.

Медведева вместе с чемпионкой мира-2015 поют и танцуют рядом с катком.

«Как девушки разминаются», – написала Медведева.

Российские фигуристки участвуют в серии шоу по городам Японии, которая завершится в середине июня.

Евгения Медведева: уже год в Канаде

⛸ Подписывайтесь на фигурный Sports.ru в Instagram! Там тоже много интересного: фото, видео, расписание соревнований