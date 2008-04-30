Алена Леонова: «Заниматься фигурным катанием дорого. Без поддержки академии и сборной выходил бы миллион в год»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова рассказала о заработках и тратах в фигурном катании.

– Заниматься фигурным катанием дорого. Серафима Саханович в одном из интервью говорила, что в год тратит около миллиона рублей. Если бы меня не поддерживали Академия фигурного катания и сборная, то, думаю, выходила бы примерно такая же сумма.

Я получала последнюю зарплату год назад, когда назначили на должность спортсмена-инструктора. Но поскольку результаты были не очень, мне платили относительно небольшие деньги только полгода.

Теперь самой приходится зарабатывать. В основном это подкатки (индивидуальные уроки – Sports.ru). Правда, если готовишься к сезону, то можешь выделить на подработку только выходные – а это немного. Я езжу на разные сборы и шоу. Заработать есть где, но не регулярно. Стабильности в этом плане уже давно нет. Но я не жалуюсь.

– Если не секрет, какие зарплаты в сборной России?

– Насколько я знаю, Минспорт платит в среднем 60 тысяч рублей в месяц. У фигуристок уровня Евгении Медведевой и зарплаты, конечно же, значительно выше, плюс у них есть спонсоры, а также президентская стипендия (52 тысячи рублей).

Кроме того, если ты входишь в шестерку на чемпионате России, то получаешь от «Ростелекома» порядка 25 тысяч рублей. Так было, когда я долгое время числилась в сборной. Думаю, сейчас особо ничего не поменялось.

– Как у вас складывались отношения со спонсорами?

– Их никогда не было. Только один раз, перед Сочи-2014, предложили сняться в рекламе Blend-a-med. Все понимали, кто в итоге поедет, но меня все-таки пригласили на съемки. Тот ролик показали один-два раза. Но заплатили, конечно.

– Расскажите про шоу.

– Если говорить о России, то за два выхода (приглашала призер Олимпиады) я как-то получила 60 тысяч рублей. В 2012 году, уже после серебра чемпионата мира, ездила в Японию на шоу Мао Асады. Там заплатили большие деньги — можно было купить неплохую машину, – рассказала Леонова.