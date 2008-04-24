Софья Самодурова: «За границей нет такого негатива к фигуристам, как в России. У нас фанаты более искренние»

Российская фигуристка рассказала о своих планах на новый сезон.

– Вы недавно выложили в инстаграме фотографию с Иваном Ригини и канадским хореографом Малиссой Кае Ли. Можете приоткрыть, что за программу готовите?

– Однозначно это будет что-то новое, но пока не хочу раскрывать все секреты. Даже еще не знаю, войдет это все в программу или нет, но надеюсь, что я смогу ее показать.

– Наверняка слышали мнение о том, что вам стоит усложнять программу. Что будете добавлять?

– Слышала, конечно, и я собираюсь это делать. В планах тройной аксель, это в первую очередь. Только недавно приехала с шоу, пока времени учить его не было. Поеду на сборы в Эстонию, буду потихоньку осваивать. Последний раз пробовала два года назад, сейчас посмотрим.

– Реально ли по сложности догнать , Евгению Медведеву, ставите ли вы себе вообще такую цель?

– Нет, я не ставлю цель догнать или обогнать их. Цели у меня определенные: чистое катание, усложнение программ. И я работаю только для себя и для своей команды, ни на кого не смотрю.

– Можете сравнить русскую публику и, например, японскую?

– Их сложно сравнивать. Все-таки в Японии и вообще за границей нет такого негатива к фигуристам. У нас он немного виден. Мне кажется, те же японцы понимают, что так надо – надо поддерживать всех. У нас фанаты более искренние, поэтому иногда проскакивает что-то не то.

– Вас, кажется, активная волна хейтерства обошла стороной. Или что-то писали?

– Писали, конечно, но я на такое не отвечаю. У меня вообще взрослое катание только началось, так что все еще будет. Я к этому готова. Но такое лучше просто игнорировать, – сказала Самодурова.