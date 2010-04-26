Александра Трусова: «Медведева всегда давала советы по прыжкам, Загитова подсказывала, как делать каскад с риттбергером»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об атмосфере в группе Этери Тутберидзе, а также о советах, которые ей давали и Евгения Медведева.

«Мне не тяжело работать в этой группе, мне очень нравится. Это мое любимое дело, почему должно быть тяжело? В группе со всеми девочками мы общаемся хорошо, на равных, и с маленькими тоже. Может, они на меня смотрят как-то по-другому, может, равняются, но в общении это не заметно.

Когда Женя была в группе, она всегда мне подсказывала по прыжкам, она говорила, что надо всегда работать, неважно устала или не устала, надо находить в себе силы. Алина подсказывала, как прыгать каскад с риттбергером.

Я хочу быть похожей сама на себя. Конечно, есть фигуристы, которыми я очень восхищаюсь. Я всегда смотрела на Женю, как она постоянно работает, на ее характер.

Очень нравится Нэтан Чен – он всегда учит новое, усложняется. И, конечно, Алена Савченко – сколько бы она ни проигрывала, она шла вперед и в итоге выиграла», – сказала Трусова в интервью Марии Командной в COMMANDOS.