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    Александра Трусова: «Медведева всегда давала советы по прыжкам, Загитова подсказывала, как делать каскад с риттбергером»

    Теги Алена Савченко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Нэтан Чен Мария Командная Алина Загитова Александра Трусова Фигурное катание

    Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об атмосфере в группе Этери Тутберидзе, а также о советах, которые ей давали Алина Загитова и Евгения Медведева.

    «Мне не тяжело работать в этой группе, мне очень нравится. Это мое любимое дело, почему должно быть тяжело? В группе со всеми девочками мы общаемся хорошо, на равных, и с маленькими тоже. Может, они на меня смотрят как-то по-другому, может, равняются, но в общении это не заметно.

    Когда Женя была в группе, она всегда мне подсказывала по прыжкам, она говорила, что надо всегда работать, неважно устала или не устала, надо находить в себе силы. Алина подсказывала, как прыгать каскад с риттбергером.

    Я хочу быть похожей сама на себя. Конечно, есть фигуристы, которыми я очень восхищаюсь. Я всегда смотрела на Женю, как она постоянно работает, на ее характер.

    Очень нравится Нэтан Чен – он всегда учит новое, усложняется. И, конечно, Алена Савченко – сколько бы она ни проигрывала, она шла вперед и в итоге выиграла», – сказала Трусова в интервью Марии Командной в COMMANDOS.

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