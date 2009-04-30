Евгения Медведева: «Необходимость учить четверные осознала 2 года назад, когда в группе Тутберидзе пробовала сальхов на удочке»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о прошедшем сезоне, планах на межсезонье и изучении четверных.

О прошедшем сезоне

«Сезон выдался нелегким в силу множества обстоятельств. Но давайте оставим судьям прерогативу выставлять оценки. Мои оценки все видели. Хороши они или плохи, решать не нам. Мнение судейской бригады не подлежит обсуждению.

Мое начало сезона получилось не из легких… Поэтому несколько завершающих стартов, включая чемпионат мира, считаю для себя в каком-то смысле переломными. Именно с психологической точки зрения.

Можно сказать, что у меня присутствует удовлетворение от проделанной работы. Но и дальше надо будет сделать многое — останавливаться не в моих планах».

О планах на межсезонье

«Межсезонье пройдет в режиме шоу. У меня много работы, чему я очень рада. Честно говоря, пляжный или развлекательный отдых мне не очень нравится. Я человек активный — долгосрочный отдых мне в тягость. И к тренировкам я приступлю вовремя, ведь надо готовиться к следующему сезону».

О четверных прыжках

«Я поняла это (необходимость изучения четверных) примерно 2 года назад, когда пробовала сальхов на удочке еще будучи в группе Этери Георгиевны. Могу сказать, что поняла это не я одна, а весь тренерский коллектив.

Однако в тот момент не было достаточно времени для изучения прыжков ультра-си — нужно было входить в сезон и сохранять в форме существующий контент для участия в международных турнирах. Как происходит процесс? Узнаем. Все впереди.

Аксель всю жизнь мне давался очень нелегко. Я до сих пор могу допускать совершенно дурацкие ошибки при его исполнении. Вероятно, проблема кроется так сказать в точке сборки. Поэтому — сальхов», – сказала Медведева.