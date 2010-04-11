Елена Вайцеховская: «В этом сезоне Загитова выжимала из себя максимум, дотягивала до финишной линии как самолет на одном крыле»

Известный журналист поделилась ожиданиями от выступления Алины Загитовой в следующем сезоне.

«Результаты Медведевой в Сайтаме и первый старт Туктамышевой в Фукуоке – это, безусловно, лучшее, что вообще могло случиться с женским катанием, поскольку они обрисовали достаточно оптимистичное будущее для обеих спортсменок даже в том случае, если в следующем сезоне не будет выступать .



Тем юниоркам, которые намереваются выйти на взрослый лед, только предстоит нарабатывать авторитет, и никому не известно, насколько безболезненной окажется адаптация, а вот успешное окончание сезона взрослыми спортсменками вполне способно обернуться «отложенным» эффектом: вернуть рейтинговый вес в глазах арбитров Медведевой и Туктамышевой.



Насколько быстро Медведева сумеет усложнить программу, только предстоит понять. Но то, что из борьбы за мировое господство ни она, ни Туктамышева не выпали, очевидно уже сейчас.



Олимпийский сезон настолько сильно приучил мир к противостоянию Медведевой и Загитовой и к тому, что остальные соперницы идут на большом расстоянии за спиной этого уникального тандема, что сейчас даже как-то странно: в Фукуоке нет ни той, ни другой, но мероприятие ничуть не потеряло от этого привлекательности.

Потому что Кихира и Туктамышева благодаря наличию тройного акселя демонстрируют не слишком досягаемый для прочих спортсменок уровень. Для Загитовой – в том числе.

Алина совершила спортивный подвиг, выиграв золото ЧМ и тем самым собрав высшие награды всех турниров, но будем честны: в этом сезоне она выжимала из себя максимум, дотягивала до финишной линии как самолет на одном крыле – не случайны были ее признания о том, что мысль отказаться от участия в ЧМ посещала ее вплоть до самого старта.

Сумеет ли олимпийская чемпионка за межсезонье не только полностью восстановиться, но и вывести себя на новый технический уровень? Скорее нет, чем да. Сумеет ли она сохранить кондиции нынешнего сезона? Возможно. Просто не факт, что этого окажется достаточно, чтобы побеждать: как быстро женское катание движется вперед.



Сильнее всего ситуацию осложняет то, что в группе, где выросла Загитова, во главу угла всегда ставилась только победа. Если спортсменка теряет способность быть первой, она очень быстро перестает быть востребованной. Если это произойдет с Алиной, переход в новое качество станет для нее намного более проблематичным, чем для Медведевой и Туктамышевой», – написала Вайцеховская.

В фигурке – еще один чемпионат мира: там Туктамышева, Чен и Кихира

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