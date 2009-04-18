Бетина Попова: «Сексуальность могла бы продвигать фигурное катание. Но у нас считается, что спортсмен должен быть идеалом»

Российская фигуристка , выступающая в дуэте с Сергеем Мозговым, рассказала о сексуальности в фигурном катании.

– В этом сезоне были нападки на из-за показательного номера, хотя сексуальность могла бы привлечь в фигурное катание дополнительную аудиторию.

– Да, притом что мы говорим о сексуальности не 15-летних девочек, а уже взрослых сложившихся женщин, таких как Лиза. Это могло бы продвигать фигурное катание. Но у нас считается, что спортсмен должен быть идеалом, а сексуальность – это когда ты из плоти и крови.

– У вас даже был спор с по этому поводу.

– Да мы не спорили, я вообще не ей отвечала.

– Притом что Туктамышева далеко не первая, кто разделась на льду.

– Просто сейчас, когда есть соцсети, все мгновенно разлетается и все начинают это обсуждать. Раньше просто чисто технически не было таких возможностей.

– Возможен ли в будущем тренд на раздевание в фигурном катании?

– Так он уже сейчас есть. На чемпионате России раздевались, кажется, вообще все. Но в фигурном катании так откровенные костюмы – у девушек короткие юбки, в танцах латину все катают с голыми животами, – сказала Попова.