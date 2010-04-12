Даниил Глейхенгауз: «Не разговаривали с Загитовой, будет ли она продолжать карьеру. Но она вернулась из Японии и пришла на тренировку»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о сложностях подготовки олимпийской чемпионки к чемпионату мира в Сайтаме.

«Сложность была в том, чтобы наладить тренировочный процесс. Еще на чемпионате Европы мы поговорили с Алиной, она нас воодушевила тем, что хочет выиграть ЧМ, что все будет хорошо. С этими мыслями мы приехали в , и две недели тренировок были просто шикарными.

За несколько дней до финала Кубка России мы показывали представителям фигурного катания России (ФФКР) произвольную Алины, прокат был идеальным. Все поняли, что Алина в форме, все здорово.

Но чем ближе был момент отлета в Японию, тем сложнее становилось с Алиной тренироваться. Ей в голову закрадывались лишние мысли, она начинала в себе сомневаться, были ошибки на прыжках, неудачные прокаты. Из-за этого она еще больше себя накручивала. Начала пропускать тренировки.

Когда ты приходишь на тренировку и понимаешь, что у тебя не получается, желание теряется. Человек начинает искать легкий путь для себя, думает, что вот сейчас он отдохнет денек, выйдет, и все вновь будет хорошо. Но тренеры знают, какой должна быть подготовка, когда можно отдохнуть и снизить нагрузку. Не было уже той системы. Начались опасения, что мы не подведем Алину в нужной форме к ЧМ. Поэтому в какой-то момент и зашла речь, что, возможно, мы будем сниматься с турнира.

Недавно Алина в интервью сказала журналистам, что сейчас у нее такой возраст, когда ей хочется все делать наоборот. На «да» отвечать «нет». Пока мы ее упрашивали и уговаривали, что нужно собраться и поехать на ЧМ, мы и получали вот это «нет». Тогда мы решили пойти от обратного. Сказали ей, что если она не хочет, можно не ехать, это не проблема. И после этого мы поехали и выиграли.

Когда мы прилетели в Японию, чувствовалось, что все должно быть хорошо, ее настрой говорил о том, что она едет побеждать.

По Алине видно, когда она выйдет и всех порвет, а когда сомневается в себе. Считаю, что это еще возрастное. Она пока просто подросток, это год, когда все бурлит внутри. Неудачные соревнования – это чисто психологические подростковые моменты.

Планирует ли Алина продолжать? Ей уже не нужно ничего доказывать, она может кататься в удовольствие, у нее больше нет цели выиграть Европу или финал . Но конечно, еще можно стать многократной чемпионкой – и мы будет за это болеть и переживать.

Прямого разговора о том, продолжит она или нет, у нас не было. Она прилетел из Японии и пришла на тренировку. Если бы она не ходила на тренировки, тогда мы бы с ней поговорили. Но она еще будучи в Японии Алина писала, что хочет вернуться и приступить к тренировкам», – рассказал Глейхенгауз в эфире передачи «Фигурка».

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