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    Роман Костомаров: «Загитовой даже не стоит бороться с подрастающим поколением, ей лучше уйти чемпионкой»

    Теги Роман Костомаров чемпионат мира сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о выступлении на чемпионате мира Евгении Медведевой и Алины Загитовой

    – Первое место Загитовой говорит о том, что она справилась со всеми своими психологическими и физическими проблемами?

    – Трудно говорить про нее, не зная всех деталей. Но сразу после Олимпиады у Загитовой был неудачный старт на чемпионате мира. В женском катании редко победительницы Игр остаются в спорте. Но Алина на этом чемпионате мира всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире.

    Что будет дальше, она решит сама. Будет ли продолжать выступать на соревнованиях или, может быть, завершит карьеру и начнет кататься в каких-то шоу. Может быть, даже у нас.

    – Как оцените результаты, которые показала Евгения Медведева?

    – В принципе, бронзовая медаль – это неплохой результат, учитывая ее возраст. До этого у нее был переходный период, она много чего потеряла. Но к чемпионату мира наверстала.

    Сейчас молоденькие девочки показывают такие фантастические результаты, им по 14-15 лет, и они еще не могут выезжать на чемпионаты мира и Европы. Но в своем возрасте они исполняют такие сложные элементы, что 17-18-летним уже становится непросто. Им наступают на пятки. Поэтому то, что Загитова сейчас победила, – это большой успех.

    – Впереди Алине будет тяжелее, потому что ее ждет невероятная конкуренция?

    – Думаю, что и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз.

    – Если возвращаться к Медведевой, то, на ваш взгляд, ее уход от тренера Этери Тутберидзе был ошибочным решением?

    – Это ее выбор. Она уже взрослый человек и сама принимала решение. Я даже затрудняюсь сказать, ошибка или нет. Да, шумихи Евгения наделала много, все об этом говорили. Но, как видим, по большому счету результата это не принесло, – сказал Костомаров

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