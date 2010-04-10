Роман Костомаров: «Загитовой даже не стоит бороться с подрастающим поколением, ей лучше уйти чемпионкой»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о выступлении на чемпионате мира Евгении Медведевой и .

– Первое место Загитовой говорит о том, что она справилась со всеми своими психологическими и физическими проблемами?

– Трудно говорить про нее, не зная всех деталей. Но сразу после у Загитовой был неудачный старт на чемпионате мира. В женском катании редко победительницы Игр остаются в спорте. Но Алина на этом чемпионате мира всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире.

Что будет дальше, она решит сама. Будет ли продолжать выступать на соревнованиях или, может быть, завершит карьеру и начнет кататься в каких-то шоу. Может быть, даже у нас.

– Как оцените результаты, которые показала ?

– В принципе, бронзовая медаль – это неплохой результат, учитывая ее возраст. До этого у нее был переходный период, она много чего потеряла. Но к чемпионату мира наверстала.

Сейчас молоденькие девочки показывают такие фантастические результаты, им по 14-15 лет, и они еще не могут выезжать на чемпионаты мира и . Но в своем возрасте они исполняют такие сложные элементы, что 17-18-летним уже становится непросто. Им наступают на пятки. Поэтому то, что Загитова сейчас победила, – это большой успех.

– Впереди Алине будет тяжелее, потому что ее ждет невероятная конкуренция?

– Думаю, что и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз.

– Если возвращаться к Медведевой, то, на ваш взгляд, ее уход от тренера был ошибочным решением?

– Это ее выбор. Она уже взрослый человек и сама принимала решение. Я даже затрудняюсь сказать, ошибка или нет. Да, шумихи Евгения наделала много, все об этом говорили. Но, как видим, по большому счету результата это не принесло, – сказал Костомаров