Командный чемпионат мира. Забияко и Энберт, Джеймс и Сипре выступят с произвольным программами

Сегодня на командном чемпионате мира в Фукуоке пары выступят с произвольными программами.

Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

Фукуока, Япония

Пары

Произвольная программа

Начало – 9.15 по московскому времени. Смотрите эфир Первого канала на нашем сайте

Первая разминка

1. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония)

2. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)

3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

Вторая разминка

4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

6. Наталья Забияко – (Россия)

Положение после короткой программы



1. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 75,80 – личный рекорд

2. Ванесса Джеймс – (Франция) – 73,48

3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 69,77

4. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 68,38

5. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 66,91

6. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония) – 44,93