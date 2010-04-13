Командный чемпионат мира. Забияко и Энберт, Джеймс и Сипре выступят с произвольным программами

Сегодня на командном чемпионате мира в Фукуоке пары выступят с произвольными программами.
Командный чемпионат мира (World Team Trophy)
Фукуока, Япония
Пары
Произвольная программа
Начало – 9.15 по московскому времени. Смотрите эфир Первого канала на нашем сайте
Первая разминка
1. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония)
2. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)
Вторая разминка
4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
6. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
Положение после короткой программы
1. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 75,80 – личный рекорд
2. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 73,48
3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 69,77
4. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 68,38
5. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 66,91
6. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония) – 44,93