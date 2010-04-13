Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Командный чемпионат мира. Забияко и Энберт, Джеймс и Сипре выступят с произвольным программами

    Теги сборная России результаты сборная Канады сборная Франции Александр Энберт сборная США сборная Японии сборная Италии Ванесса Джеймс Николь Делла Моника пары Кирстен Мур-Тауэрс Эшли Кэйн командный чемпионат мира (World Team Trophy) Маттео Гуаризе Майкл Маринаро Морган Сипре Наталья Забияко Тимоти ЛеДюк Рику Миура Сойя Ичихаши Фигурное катание

    Сегодня на командном чемпионате мира в Фукуоке пары выступят с произвольными программами.

    Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

    Фукуока, Япония

    Пары

    Произвольная программа

    Начало – 9.15 по московскому времени. Смотрите эфир Первого канала на нашем сайте

    Первая разминка

    1. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония)
    2. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
    3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

    Вторая разминка

    4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
    5. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
    6. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

    Положение после короткой программы

    1. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 75,80 – личный рекорд 
    2. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 73,48
    3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 69,77
    4. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 68,38
    5. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 66,91
    6. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония) – 44,93

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться