Тарасова – о Загитовой: «Алина – добрый и талантливый ребенок. Что-то в ней надломилось»

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске.

Загитова сорвала программу и в итоге заняла второе место, больше 15 баллов уступив другой россиянке .

«Жаль. Очень жаль, что серия ее прокатов продолжается. Потому что начинала она этот сезон блистательно, не задумываясь, блистательно каталась. Такое впечатление, что она как будто устала внутри.

Она на разминке упала. Такая потеря концентрации была и на чемпионате России. Трудно сказать, что происходит, ведь она ребенок, ей 16 лет. И с каждым это может быть. Как и с Женей, так и с ней. Так и со со следующими поколениями.

Что-то нужно менять – или подготовку, или больше внутри нее быть. Она совершенно неизбалованный, чудесный, добрый, талантливый ребенок – но что-то в нем надломилось.

Раньше на ней не лежало никакой ответственности, и это совсем другое дело – она выскочила. А сейчас все иначе», – сказала Тарасова в эфире «Первого канала».