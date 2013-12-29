Тарасова об участии юниорок на ЧР: «Запретила бы им выступать. Зачем нам устраивать стресс Загитовой и Медведевой?»

Известный тренер Татьяна Тарасова считает, что юниоркам не стоит выступать на взрослом чемпионате России.

На ЧР-2018 все три призовых места заняли юниорки – Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.

О чемпионате России

«Чемпионат России прошел на очень высоком уровне. Такой чемпионат... Просто подарочный. Все нервы истрепали. На острие ножа. Сколько было драматических моментов! Как Женька Медведева сорвала короткую программу, как Алинка Загитова падала в произвольной... Как Ковтун выиграл, который пришел как побитый кот к Водозрезовой, и она его взяла».

Об участии юниорок на ЧР

«Ничего не надо запрещать, но я бы так сделала. У них достаточно соревнований. Молодые только что приехали с финала. У них был свой Гран-при. На мой взгляд, они должны были восстановиться, отдохнуть, но они дети, на них ничего не сказывается – ни перелеты, ни смена часовых поясов. Но на Алинке и Жене это сказывается

Не думаю, что нам нужно брать тех, кто славил страну нашу, кто выигрывал Олимпиаду и кто добивался того, чтобы нас вообще туда пустили – нам не надо им такие стрессы устраивать, когда они понимают, что они уже не выучат четверной. Они и так это каждый день видят. Зачем?»

О четверных прыжках Трусовой и Щербаковой

«Талант всегда открывает какую-то дверь. Вот они открыли дверь. Ну лутц четверной, наверное, в мире исполняют пять человек. Три-четыре мужчины и вот две девочки среди них. Совсем мало людей. Трусова сделала, а Щербакова за ней потянулась», – рассказала Тарасова в эфире программы «Тает лед» на «Матч ТВ».