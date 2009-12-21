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    Брайан Орсер: «Буду поддерживать Медведеву, не отвернусь от нее. Мы не сдаемся»

    Теги сборная России чемпионат России Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал результат подопечной в короткой программе на чемпионате страны в Саранске (14-е место).

    «Конечно, здесь не может быть никаких оправданий, и, конечно, мы оба разочарованы.

    У меня действительно было хорошее предчувствие перед сегодняшними соревнованиями: новая программа, новый костюм – все в ее стиле.

    Но мы не сдаемся – она будет бороться завтра, и это все, что мы можем сейчас сделать. Я буду с ней, продолжу ее поддерживать, я не отвернусь от нее», – сказал Орсер.

    Медведева будет выигрывать, но через два года. Так считает Орсер

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