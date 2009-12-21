Брайан Орсер: «Буду поддерживать Медведеву, не отвернусь от нее. Мы не сдаемся»

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки , прокомментировал результат подопечной в короткой программе на чемпионате страны в Саранске (14-е место).

«Конечно, здесь не может быть никаких оправданий, и, конечно, мы оба разочарованы.

У меня действительно было хорошее предчувствие перед сегодняшними соревнованиями: новая программа, новый костюм – все в ее стиле.

Но мы не сдаемся – она будет бороться завтра, и это все, что мы можем сейчас сделать. Я буду с ней, продолжу ее поддерживать, я не отвернусь от нее», – сказал Орсер.

Медведева будет выигрывать, но через два года. Так считает Орсер