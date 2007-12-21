Медведева сквозь слезы – болельщикам: «Уверена, что с такой поддержкой со всем справлюсь. Вы – моя жизнь»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку после неудачной короткой программы на чемпионате России (14-е место).

«Честно говоря, мы с Брайаном были немножечко в шоке от того, как реагировали трибуны. Я такого никогда в жизни не видела.

Я такой человек, который любит говорить много слов поддержки, благодарности, но сейчас я, наверное, хочу сказать только единственное слово: «Спасибо».

Как бы ни закончился сегодняшний день, серьезно – сегодня я приобрела веру в себя. Веру в то, что все будет хорошо, потому что с такой поддержкой, которую вы мне, ребята, даете, плохо быть не может.

Поэтому я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Я бы не хотела говорить: «Переживайте за меня дальше, болейте». Просто спасибо вам. Вы – моя жизнь», – сказала Медведева во время прямого эфира в инстаграме.