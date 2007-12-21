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    Медведева сквозь слезы – болельщикам: «Уверена, что с такой поддержкой со всем справлюсь. Вы – моя жизнь»

    Теги сборная России чемпионат России болельщики видео женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку после неудачной короткой программы на чемпионате России (14-е место).

    «Честно говоря, мы с Брайаном были немножечко в шоке от того, как реагировали трибуны. Я такого никогда в жизни не видела.

    Я такой человек, который любит говорить много слов поддержки, благодарности, но сейчас я, наверное, хочу сказать только единственное слово: «Спасибо».

    Как бы ни закончился сегодняшний день, серьезно – сегодня я приобрела веру в себя. Веру в то, что все будет хорошо, потому что с такой поддержкой, которую вы мне, ребята, даете, плохо быть не может.

    Поэтому я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Я бы не хотела говорить: «Переживайте за меня дальше, болейте». Просто спасибо вам. Вы – моя жизнь», – сказала Медведева во время прямого эфира в инстаграме.

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