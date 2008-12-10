Ирина Слуцкая: «Преимущество Загитовой в том, что ей, как олимпийской чемпионке, прощают некоторые вещи. Но долго так продолжаться не будет»

Двукратный призер Олимпийских игр поделилась мнением о выступлениях в текущем сезоне олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Когда ты катаешь и видишь только одного соперника, в прошлом сезоне это была Женя Медведева – одна история, но когда тебе наступают на пятки сразу несколько фигуристок – совсем другая. При этом по техническому уровню при условии чистых прокатов она уже не первая, это волнительно.

Но нужно учиться идти дальше, бороться и вновь побеждать. Это сложно, кто же спорит. В Ванкувере Загитова допустила помарку в короткой программе, когда риттбергер в каскаде был с недокрутом, она на зубчик его приземлила, стала волноваться и не откатала произвольную так, как может.

– Мы увидим прежнюю Алину или увидим совсем другую, но тоже сильную?

– По логике спортсмен не должен останавливаться. Нужно всегда идти вперед, что-то менять, искать подход к себе. Стоять на месте ни в коем случае нельзя, как и оглядываться на прошлое. Если ты ошибаешься в процессе развития, ничего страшного в этом нет. Нужно бороться. А борьба уже сейчас интересная, и за спиной достаточно девушек, которые готовы к этой борьбе подключиться.

Преимущество Алины в том, что ей, как олимпийской чемпионке, прощают некоторые вещи. Но долго такие вещи продолжаться не будут. Визуально она стала намного осторожнее, стала волноваться, чего не было раньше. Но Алина взрослеет, ее катание становится осознанным. Надеюсь, она со всеми сложностями справится», – сказала Слуцкая.

«Чемпионат России будет самым сложным и волнительным турниром для наших фигуристок. Думаю, борьба за три места на чемпионат мира и Европы развернется между четырьмя спортсменками: Алину, Лизу Туктамышеву и Софью Самодурову мы видели только что в Ванкувере, и, думаю, в их спор вмешается Женя Медведева. Не удивлюсь, если чемпионкой России станет Алена Косторная», – цитирует Слуцкую «СЭ».

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