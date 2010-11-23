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    Алина Загитова: «Кихира впечатляет, конечно, но и заставляет идти дальше»

    Теги сборная России сборная Японии женское катание Алина Загитова Рика Кихира Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что соперничество с японкой Рикой Кихирой заставляет ее становиться лучше. 

    Кихира одержала победу на этапе Гран-при NHK Trophy, исполнив в произвольной программе два акселя в 3,5 оборота. 

    «Японка не удивила. Когда я еще каталась в юниорском сезоне, выступала на стартах с Кихирой, которая прыгает тройной аксель. Она впечатляет, конечно, но и заставляет идти дальше.

    После Олимпиады очень много сильных спортсменов взяли паузу или вовсе закончили свою карьеру. Ушли некоторые лидеры во всех видах, их чуть-чуть не хватает. Но женское одиночное катание слабее не стало, наоборот, даже сильнее», – сказала Загитова. 

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