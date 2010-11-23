Алина Загитова: «Кихира впечатляет, конечно, но и заставляет идти дальше»

Олимпийская чемпионка заявила, что соперничество с японкой Рикой Кихирой заставляет ее становиться лучше.

Кихира одержала победу на этапе Гран-при NHK Trophy, исполнив в произвольной программе два акселя в 3,5 оборота.

«Японка не удивила. Когда я еще каталась в юниорском сезоне, выступала на стартах с Кихирой, которая прыгает тройной аксель. Она впечатляет, конечно, но и заставляет идти дальше.

После Олимпиады очень много сильных спортсменов взяли паузу или вовсе закончили свою карьеру. Ушли некоторые лидеры во всех видах, их чуть-чуть не хватает. Но женское одиночное катание слабее не стало, наоборот, даже сильнее», – сказала Загитова.

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